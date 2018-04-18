Червиченко: Погребняк настроен забить «Спартаку» в матче Кубка России

"Футболисты «Тосно» явно выйдут на игру с красно-белыми максимально мотивированными и настроенными на борьбу. В их составе есть игроки — например, Павел Погребняк , — для которых забить в ворота «Спартака» — принципиальный момент.

Уверен, клуб из Ленинградской области приедет за победой и будет биться до последнего. А если «Тосно» забьет первым, красно-белые могут «посыпаться», и тогда добиться положительного результата будет еще сложнее", — сказал Червиченко.

Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».