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Червиченко: Погребняк настроен забить «Спартаку» в матче Кубка России
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Червиченко: Погребняк настроен забить «Спартаку» в матче Кубка России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что футболисты «Тосно» окажут максимальное сопротивление красно-белым в полуфинальном матче Кубка России. Слова Червиченко приводит газета «Известия».
"Футболисты «Тосно» явно выйдут на игру с красно-белыми максимально мотивированными и настроенными на борьбу. В их составе есть игроки — например, Павел Погребняк, — для которых забить в ворота «Спартака» — принципиальный момент.
Уверен, клуб из Ленинградской области приедет за победой и будет биться до последнего. А если «Тосно» забьет первым, красно-белые могут «посыпаться», и тогда добиться положительного результата будет еще сложнее", — сказал Червиченко.
Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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