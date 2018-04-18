Команда телеканала ТНТ устроит в Тюмени кастинг на шоу «Танцы»

Популярный телеканал объявил о старте пятого сезона самого масштабного танцевального проекта нашей страны. По-прежнему строгое жюри ждёт тех ребят, которые мечтают получить звание «лучшего танцора» и солидный денежный куш. Очный отбор новых участников уже прошёл в Воронеже, Новосибирске, Краснодаре, Омске и Ростове-на-Дону. На очереди — Тюмень и ещё семи городах нашей страны. — На кастинг ждём ребят в возрасте от 16 до 35 лет, причём несовершеннолетним обязательно нужно захватить с собой письменное разрешение от родителей/опекунов. Паспорт для подтверждения возраста взять с собой необходимо всем без исключения. Продолжительность вашего танцевального выступления должна быть 1,5 минуты, а жанр вы выбираете сами. Музыку для номера должна быть у танцора с собой на флешке: только один трек, никаких других файлов. Конечно, вам её вернут, — объяснили организаторы кастинга танцевального шоу. Они же советуют надеть удобную одежду и обувь, чтобы показать себя на отборочном испытании во всей красе. Выступать можно не только сольно, но и в дуэте или трио. Смотр танцоров в Тюмени пройдёт в эту субботу, 21 марта. О месте проведения кастинга вам сообщат лично после заполнения анкеты на официальном сайте проекта. Кстати, у некоторых тюменцев уже есть опыт прохождения отбора на телепроект «Танцы». В октябре 2016 года успешно стартовала на этом проекте Алёна Елина, но до финала она, увы, не дошла. Прошлой осенью решил испытать свою удачу тюменский хореограф Александр Шипицин. Его жюри «отсеяло» ещё на начальном этапе.