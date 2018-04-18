Алексей Анисимов: «Работу арбитров КХЛ на Олимпиаде-2018 оценю на четыре с плюсом»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью "Известиям" отметил, что доволен работой российских арбитров на международной арене.

— Сколько судей от КХЛ и от России в частности поедет на майский чемпионат мира?

— От лиги поедут три главных и три линейных. Как правило, у нас ежегодно шесть-семь судей представляют КХЛ на чемпионатах мира. То есть свой минимум мы выполнили. Но хочется большего — я по своей натуре максималист. Считаю, что от нашей лиги должно быть больше арбитров. Я вижу, как они растут, как многие уже выросли. Сейчас много молодых ребят готовы составить конкуренцию тем же Оленину и Гофману, работавшим на недавней Олимпиаде. Хотя Константину и Роману еще нет 40 лет, они уже кажутся ветеранами ИИХФ — у обоих за плечами несколько чемпионатов мира, Олимпиада в Корее, а у Оленина еще и Игры в Сочи.

— Как оцените их работу в Корее?

— Четыре с плюсом. Пятерок в этом деле не бывает. Когда вы приходите в институт, преподаватель всегда задает вопрос: «Вы знаете предмет на пять?» И все отвечают: «Нет». А он говорит: «Ну и я его на пять не знаю». Так и у нас в хоккее. Отчасти это юмор, но отчасти — правда. Всё знать невозможно, но стремиться к этому нужно.