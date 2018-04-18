Глава ЦРУ провел тайную встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 

It is my great honor to host @JPN_PMO @AbeShinzo! pic.twitter.com/QxMpCGRycF
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.
Для меня принимать премьер-министра Японии Синдзо Абэ — это великая честь! — Президент США Дональд Трамп
CIA Director Mike Pompeo traveled to North Korea over Easter weekend for a meeting with leader Kim Jong Un, sources say https://t.co/VFG3D13At2 pic.twitter.com/8eqSaqApoz
— CNN Breaking News (@cnnbrk) 18 апреля 2018 г.
Директор ЦРУ Майк Помпео на пасхальных выходных ездил в Северную Корею на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорят источники. — CNN President Trump and Prime Minister Abe have worked together to reaffirm and reinforce the unwavering alliance between the United States and Japan. More: https://t.co/lvelbmw9uH
— The White House (@WhiteHouse) 17 апреля 2018 г.
Президент Трамп и премьер-министр Абэ работали вместе, чтобы подтвердить и укрепить несгибаемый альянс между США и Японией. — Белый дом