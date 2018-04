Глава ЦРУ провел тайную встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 

It is my great honor to host @JPN_PMO @AbeShinzo! pic.twitter.com/QxMpCGRycF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

​Директор ЦРУ Майк Помпео на пасхальных выходных ездил в Северную Корею на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном , говорят источники. — CNN President Trump and Prime Minister Abe have worked together to reaffirm and reinforce the unwavering alliance between the United States and Japan. More: https://t.co/lvelbmw9uH