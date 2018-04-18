Ещё
Глава ЦРУ провел тайную встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава ЦРУ провел тайную встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 

ИноСМИ 40 минут назад
Фото: ИноСМИ
It is my great honor to host @JPN_PMO @AbeShinzo! pic.twitter.com/QxMpCGRycF
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.
​Для меня принимать премьер-министра Японии Синдзо Абэ — это великая честь! — Президент США Дональд Трамп
CIA Director Mike Pompeo traveled to North Korea over Easter weekend for a meeting with leader Kim Jong Un, sources say https://t.co/VFG3D13At2 pic.twitter.com/8eqSaqApoz
CNN Breaking News (@cnnbrk) 18 апреля 2018 г.
​Директор ЦРУ Майк Помпео на пасхальных выходных ездил в Северную Корею на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорят источники. — CNN  President Trump and Prime Minister Abe have worked together to reaffirm and reinforce the unwavering alliance between the United States and Japan. More: https://t.co/lvelbmw9uH
The White House (@WhiteHouse) 17 апреля 2018 г.
​Президент Трамп и премьер-министр Абэ работали вместе, чтобы подтвердить и укрепить несгибаемый альянс между США и Японией. — Белый дом
ИноСМИ: последние новости
Выжидательная позиция Владимира Путина Вмешательство в Сирии без стратегии — это плохо Чемпионат мира по футболу и формирование имиджа России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию86
Названы причины отказа Усика от поединка в России3
Украинские футболистки передрались на поле19
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ3
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение