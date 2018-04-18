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В Златоусте судебный пристав управлял дорогим внедорожником без прав
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В Златоусте судебный пристав управлял дорогим внедорожником без прав 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На днях автомобиль Toyota Land Cruiser остановили на улице 40-летия Победы в Златоусте. Инспекторы попросили права у пристава. Последний признался, что у него их нет. Выяснилось, что Юрий Ртищев в августе прошлого года попался нетрезвый за рулем. У Ртищева отобрали документы на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. В это раз правонарушителя отправили к мировому судье, а машину эвакуировали на штрафстоянку. Ему снова выписали штраф на 30 тысяч рублей. В УФССП по Челябинской области рассказали, что сейчас проводится служебная проверка, по ее итогам будет принято решение.
Как писала «Русская планета», российский футбольный союз освободил от занимаемой должности главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров.
Объясняя свое решение, исполняющий обязанности главы РФС Александл Алаев сослался на ставший резонансным матч 26 тура чемпионата России по футболу между командами «Краснодар» и «Арсенал», когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку Федору Смолову.
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