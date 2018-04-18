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Мэр пригласил ярославцев на открытие велосезона
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Мэр пригласил ярославцев на открытие велосезона 

76.ru 18 минут назад
Фото: 76.ru
В эти выходные в Ярославле откроется велосезон. Жителей города на «Велоактивацию» пригласил мэр Владимир Слепцов.
— Скоро для всех любителей езды на велосипедах состоится настоящий праздник, — написал Владимир Слепцов на своей странице в соцсети «Вконтакте». — 22 апреля открываем сезон. Приглашаем всех велосипедистов на «Велоактивацию». Стартуем на Советской площади в 15:00.
Кроме велопробега по городу гостей праздника ждут конкурсы, выступления триатлонистов и фотовыставка.
Еще одно спортивное событие состоится уже сегодня. В мэрии придумали, как поддержать «Шинник» в полуфинальном матче за кубок России. Всех болельщиков приглашают почеканить мяч.
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