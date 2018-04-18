Наши медики могут 

Фото пресс-службы департамента здравоохранения администрации Владимирской области
Студентка Владимирского медицинского колледжа стала победителем Всероссийской Олимпиады профмастерства. Состязания медиков проходили в Омске.
Владимирская студентка Алина Александрова вошла в число победителей престижных соревнований. Обучается девушка по специальности «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология профилактическая». В заключительном этапе Олимпиады Алина заняла первое место в номинации «За профессионализм и высокий уровень квалификации в диагностике и профилактике стоматологических заболеваний».
К слову, в медолимпиаде приняли участие победители региональных этапов из 24 регионов страны. Три дня конкурсанты соревновались в практических и теоретических упражнения: демонстрировали мастерство стоматологических манипуляций, профессиональные умения в области оказания первой медицинской помощи, проявляли организаторские способности, переводили профессиональный текст с иностранного языка, проходили тестирование.
«Это не первая победа воспитанников Владимирского базового медицинского колледжа на межрегиональных конкурсах профессионального мастерства. В 2015-2017 годах студентки медицинского колледжа Валерия Быкова, Ксения Коновалова и Татьяна Мусатова завоевывали престижные награды, в том числе высшей пробы. А в этом году студентка Елизавета Веретенникова заняла I место в компетенции «Медицинский и социальный уход» в рамках III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)», — сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения.