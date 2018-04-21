Олег Знарок возглавит ЦСКА, Никитин и Витолиньш станут помощниками?

Сразу скажу — пока это то, о чем говорят в хоккейных кругах. Но нас может ждать такой интересный поворот, что о нем трудно молчать.

На сегодняшний день ситуация выглядит так.

ЦСКА горит 1-3 в серии с «Ак Барсом». В составе у армейцев — восемь олимпийских чемпионов Пхенчхана. Главный тренер — Игорь Никитин , помощник Олега Знарка в сборной России февральского образца.

В почетной ложе за неудачным матчем в пятницу наблюдал председатель наблюдательного совета ЦСКА Игорь Сечин

В то же время Олег Знарок был убран из сборной России. Ему предложили должность консультанта, но понятно, что тренера такого калибра это не устроило.

Как говорят, у Олега Валерьевича давно уже был конфликт с одним из руководителей СКА и сборной. Обострение случилось после четвертого матча, в самолете — когда Знарка начали учить, как играть в хоккей. На фоне усталости, накопившейся после Олимпиады, случился взрыв эмоций.

Конечно, и историю с автомобилем я бы не стал сбрасывать со счета. Знарок говорил, что награждать транспортным средством нужно не только игроков, но и тренеров. Причем от своей машины он отказался: «Или всем, или никому». Получилось, что никому.

И вот что мне рассказали — с подачи высшего руководства ЦСКА практически свободному Знарку и его помощнику Харийсу Витолиньшу, который тоже оказался не у дел, сделали предложение в армейском клубе. Это так логично, что я верю в слух без всяких сомнений! ЦСКА буксует, хотя имеет прекрасный состав. Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин справедливо говорит, что игра ЦСКА не изменилась: «Она такая же, как при Квартальнове. Может, им нравится такой стиль?»

Тогда зачем убирали Дмитрия Вячеславовича, если вы наступаете на старые грабли? Знарок же из московского «Динамо», с которым дважды обижал СКА в плей-офф и брал два Кубка Гагарина — ушел в СКА, с которым тоже взял Кубок Гагарина.

Пришло время повторить историю с ЦСКА. Игорь Никитин станет его помощником в армейском клубе или пойдет тренировать «Авангард». Знарок и его штаб доведут армейскую молодежь до нужных кондиций, а с учетом бюджета и возможностей ЦСКА мы увидим более мощную и сильную армейскую команду. И она сможет замахнуться на Кубок Гагарина.

Понятно, что объявление о новом назначении может быть только после того, как завершится финал.

И я тут хотел бы сделать два обращения:

— Олег Валерьевич, соглашайтесь! Если все так, как говорят. Будет очень круто увидеть вас в ЦСКА;

— КХЛ — только не вздумайте, пожалуйста, и в следующем сезоне сделать лишь два матча СКА — ЦСКА в регулярном чемпионате. Давайте четыре. А можно шесть? Эти игры будут просто звенеть!