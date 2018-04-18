Почему Знарок ушел из СКА и из сборной? 5 возможных причин

Главный тренер хоккейной сборной России и петербургского СКА ушел сразу с обоих постов, не объяснив своего решения.

Что случилось? Есть как минимум пять версий. Sobesednik.ru рассмотрел их.

Устал

Такова официальная версия. Смущает то, что об усталости Знарка говорит не он сам, а глава Федерации хоккея Владислав Третьяк

— Не надо забывать, что параллельно с СКА он выиграл Олимпийские игры. Не исключено, что действительно просто устал. Перестановки — дело ФХР, но много непонятного. Почему такая спешка? Почему все делается без объяснений? Почему тренера меняют не после чемпионата мира, а перед ним? Надо же как-то объяснить людям, что происходит.

Геннадий Тимченко, Недовольны боссы СКА Питерский клуб, несмотря на самое мощное финансирование, остался не только без победы, как в прошлом году, но даже без выхода в финальную серию. При этом руководители СКА и руководители российского хоккея чаще всего одни и те же люди: Роман Ротенберг Александр Медведев и т.д. Решение по клубу и сборной принято одновременно и одинаково — так, словно это одно и то же.

Ссоры с игроками

За три года Олегу Знарку так и не удалось помириться с одним из лучших игроков — Александром Радуловым, который был вызван в сборную к чемпионату мира. Конфликт тянется еще с 2015 года, когда во время Евротура Радулов и Ковальчук заработали удаления в самый неподходящий момент. Отношения разладились и с другим игроком сборной — Вадимом Шипачевым . Да и с Ковальчуком, кажется, перемирие было заключено временное.

Знарок, конечно, останется при сборной — будет консультантом, но в ФХР эта должность скорее почетная, чем необходимая.

Бывший консультант Владимир Юрзинов о своих обязанностях говорит немного: «Когда нужен совет, могу помочь».

Не подарили БМВ Этот слух пришлось опровергать даже Федерации хоккея, но снова не самому Олегу Валерьевичу. Тем более что подобное после Олимпиад уже случалось. Тренер волейболистов Владимир Алекно остался недоволен тем, что не получил тех материальных благ, которые достались его спортсменам. Однако потом от слов отказался.

Работа в Северной Америке

Запустил эту информацию американский журналист Эллиотт Фридман и сам считает ее сумасшедшей. Представить Знарка с его односложными ответами прессе в такой индустрии развлечений, как НХЛ, почти невозможно. Впрочем, после Игр-2018, на которые не пускали североамериканских игроков, противоречий для работы в НХЛ стало меньше.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «…и у Знарка на это 5 причин».