Ограничений в работе храмов у стадиона быть не должно — Георгий

«Мы ставим вопрос о том, чтобы близлежащие к стадиону храмы могли функционировать в беспрепятственном режиме в период матчей Чемпионата мира по футболу», — заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с представителями СМИ 17 апреля.

Речь, прежде всего, идет о храмах, расположенных вблизи стадиона «Нижний Новгород»: соборе Александра Невского и Староярмарочном соборе.

«Ведется организационная работа. Скорее всего, в работе соборов ничего меняться не будет. Пока никаких ограничений нет», — сообщил митрополит.

Также на встрече митрополит Георгий пояснил, что в парке Кулибина планируется построить не часовню, а о дом причта.

Он высказал свое мнение о церковном строительстве в парке «Дубки», рассказал о перспективах возведения храма на улице Дачной в Нижнем Новгороде.

Кроме того, обсуждались вопросы реставрации памятников, образования, помощи больным и престарелым и т.д.