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Ограничений в работе храмов у стадиона быть не должно — Георгий
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Ограничений в работе храмов у стадиона быть не должно — Георгий 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
«Мы ставим вопрос о том, чтобы близлежащие к стадиону храмы могли функционировать в беспрепятственном режиме в период матчей Чемпионата мира по футболу», — заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с представителями СМИ 17 апреля.
Речь, прежде всего, идет о храмах, расположенных вблизи стадиона «Нижний Новгород»: соборе Александра Невского и Староярмарочном соборе.
«Ведется организационная работа. Скорее всего, в работе соборов ничего меняться не будет. Пока никаких ограничений нет», — сообщил митрополит.
Также на встрече митрополит Георгий пояснил, что в парке Кулибина планируется построить не часовню, а о дом причта.
Он высказал свое мнение о церковном строительстве в парке «Дубки», рассказал о перспективах возведения храма на улице Дачной в Нижнем Новгороде.
Кроме того, обсуждались вопросы реставрации памятников, образования, помощи больным и престарелым и т.д.
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