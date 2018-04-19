«Милан» хочет переманить форварда «Ювентуса» 

«Милан» проявляет интерес к хорватскому нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб рассматривает кандидатуру Манджукича в качестве преемника его соотечественнику Николе Калиничу, который будет выставлен на трансфер. Форвард «Юве» может согласиться на переход, так как в составе туринского клуба он чаще всего играет на левом фланге, а не на острие атаки.
В этом сезоне 31-летний Манджукич провел за «Ювентус» 38 матчей и забил 8 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.