Ещё
Психологи и священники могут признать порнографию дьявольщиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психологи и священники могут признать порнографию дьявольщиной 

МедикФорум 40 минут назад
Фото: МедикФорум
Является ли порнография творением рук дьявола? На курсах по экзорцизму священники будут изучать роль демонического влияния этой разновидности индустрии развлечений. Психологи до сих пор не пришли к единому мнению о том, оказывает ли просмотр порнографии положительное или отрицательное влияние на психику людей. Существует предположение о том, что разного рода «острые» видео и фото могут укрепить отношения и прибавить «перчинки» к интимной жизни супругов, расширяя их сексуальные горизонты и избавляя от скуки, которая появляется после долгих отношений. Есть мнение о том, что под влиянием порнографии люди вырабатывают нереалистичные ожидания от секса, а поэтому ее просмотр вреден. Но у церкви, судя по всему, к «клубничке» выработалось особое отношение. На ежегодной конференции по экзорцизму в Риме будет обсуждаться, является ли порнография творением рук дьявола и обладает ли она демоническим влиянием на человечество. Среди 250 участников конференции не только священники и теологи, но также криминалисты и психологи из 51 страны мира. Конференция проводится под эгидой римско-католической церкви, которая ведет борьбу с порнографией не первый десяток лет. Ее представители полагают, что распространенность порно в современном обществе стала современным культурным феноменом, а сама порнография является злом, которое наносит вред человеку. Причём этот вред бывает настолько значительным, что речь может идти уже о демоническом влиянии порно. Организаторы конференции надеются, что смогут с ее помощью выяснить, подвержена ли порнография прямому влиянию дьявола. Среди других тем, которые будут обсуждаться на конференции по экзорцизму (напомним, что так называют обряд по изгнанию дьявола из человека) можно упомянуть магию, сатанизм, зависимость от наркотиков, оккультизм и педофилию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Эксперты рассказали, как избавиться от комплекса неполноценности Ученые выяснили пути попадания микроорганизмов от человека к человеку Доказано: хоккей опасен для здоровья болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию93
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае1
Названы причины отказа Усика от поединка в России3
Украинские футболистки передрались на поле20
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ7
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение