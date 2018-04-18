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В Самаре пройдёт КВН-субботник
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В Самаре пройдёт КВН-субботник 

ТРК Губерния 28 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Команды КВН выступят перед участниками общегородского субботника у музея «Самара Космическая».
Весёлый и находчивый субботник пройдёт в эту субботу, 21 апреля. В 10 утра жителей областного центра приглашают к музейно-выставочному комплексу «Самара Космическая». Здесь вместе с горожанами убирать территорию будут школьные и студенческие команды КВН Самары. После того как с работами будет покончено, ребята покажут творческие номера, проведут розыгрыши с вручением призов.
Фото: администрация г. о. Самара
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