В Самаре пройдёт КВН-субботник

Команды КВН выступят перед участниками общегородского субботника у музея «Самара Космическая».

Весёлый и находчивый субботник пройдёт в эту субботу, 21 апреля. В 10 утра жителей областного центра приглашают к музейно-выставочному комплексу «Самара Космическая». Здесь вместе с горожанами убирать территорию будут школьные и студенческие команды КВН Самары. После того как с работами будет покончено, ребята покажут творческие номера, проведут розыгрыши с вручением призов.

Фото: администрация г. о. Самара