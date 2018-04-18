Тест: что о вас расскажет ваше нижнее белье

Помните, как героиня фильма «Дневник Бриджит Джонс» при обыске в тайской полиции уверяла, что утягивающие панталоны далеко не самые любимые ее трусы? Так вот, психологи уверяют, что у каждой женщины есть тот самый любимый комплект, в котором она чувствует себя самой собой. Это может быть и практичное бесшовное белье для прогулок с ребенком в парке, и романтичный кружевной дуэт для свидания с мужем, и даже трусики-шортики с мишками для… просто для хорошего настроения.

Уж кто-кто, а Рози Хангтингтон-Уайтли (18 апреля «ангел» Victoria's Secret отмечает свой 31-й день рождения) знает толк в нижнем белье и его «влиянии» на настроение женщины.

«Летидор» предлагает вам ответить на 9 несложных вопросов и узнать, как на самом деле (как маму, жену, подругу) вас характеризует любимый комплект белья.

Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:

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