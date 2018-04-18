Ещё
Тест: что о вас расскажет ваше нижнее белье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: что о вас расскажет ваше нижнее белье 

Letidor.ru 28 минут назад
Фото: Letidor.ru
Помните, как героиня фильма «Дневник Бриджит Джонс» при обыске в тайской полиции уверяла, что утягивающие панталоны далеко не самые любимые ее трусы? Так вот, психологи уверяют, что у каждой женщины есть тот самый любимый комплект, в котором она чувствует себя самой собой. Это может быть и практичное бесшовное белье для прогулок с ребенком в парке, и романтичный кружевной дуэт для свидания с мужем, и даже трусики-шортики с мишками для… просто для хорошего настроения.
Уж кто-кто, а Рози Хангтингтон-Уайтли (18 апреля «ангел» Victoria's Secret отмечает свой 31-й день рождения) знает толк в нижнем белье и его «влиянии» на настроение женщины.
«Летидор» предлагает вам ответить на 9 несложных вопросов и узнать, как на самом деле (как маму, жену, подругу) вас характеризует любимый комплект белья.
Фото: Shutterstock.com  Пройдите другие наши тесты:
Тест: угадайте советскую киномаму по цитате
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Бабе-Яге  Тест: кем бы вы были в Древней Руси
Тест: что о вашем ребенке расскажет его портфель
Тест: узнайте, какое платье вам нужно купить этой весной
Тест: на кого из персонажей «Бременских музыкантов» вы похожи
Тест: узнайте свой биологический возраст
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Трогательное видео о собаках, которые защищают своих щенков Тест: какая вы планета Солнечной системы Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Бабе-Яге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию93
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае1
Названы причины отказа Усика от поединка в России3
Украинские футболистки передрались на поле20
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ7
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение