«Реал» договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Де Хеа

По информации Don Balon, агент голкипера Жорже Мендеш встретился с представителями английского клуба и уладил все вопросы, касающиеся трансфера.

Отмечается, что мадридский клуб заплатит за испанского вратаря €100 млн В нынешнем сезоне Де Хеа провел 33 матча в чемпионате Англии, в которых пропустил 26 мячей.

27-летний голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико»

Ранее ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов, в число которых вошел Де Хеа.