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«Реал» договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Де Хеа
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«Реал» договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Де Хеа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" достиг соглашения с "Манчестер Юнайтед" по переходу вратаря Давида де Хеа, сообщает "Советский спорт".
По информации Don Balon, агент голкипера Жорже Мендеш встретился с представителями английского клуба и уладил все вопросы, касающиеся трансфера.
Отмечается, что мадридский клуб заплатит за испанского вратаря €100 млн  В нынешнем сезоне Де Хеа провел 33 матча в чемпионате Англии, в которых пропустил 26 мячей.
27-летний голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико»
Ранее ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов, в число которых вошел Де Хеа.
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