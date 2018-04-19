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Эксперты: «Атлетико» продлит беспроигрышную серию в матче с «Реалом Сосьедад»
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Эксперты: «Атлетико» продлит беспроигрышную серию в матче с «Реалом Сосьедад» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетико», который состоится сегодня, 19 апреля. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Мадридцы не проигрывают уже на протяжении трёх матчей турнира.
Шансы «Реала Сосьедад» на успех в матче оценены коэффициентом 3.30. Ничья котируется за 3.30, а победа мадридского клуба — за 2.25.
С коэффициентом 1.62 можно поставить на то, что хозяева не проиграют. Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.87.
Аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 2,5 мяча котируется за 2.10, тотал меньше — за 1.67.
Самые вероятные авторы голов Антуан Гризманн (2.00) и Кевин Гамейро (2.50).
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