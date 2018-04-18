«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 19 апреля

«Реал Сосьедад»

Поражение от «Хетафе» 1:2 стало последним для Эусебио Сакристана, который руководил командой последние три года. Первое, что сделал новый коуч Иманол Альгвасил — поменял основную игровую схему. Ранее «Реал Сосьедад» играл 4-3-3 (особенно часто в последнее время).

Альгвасил применил запасной вариант, который тоже периодически использовал Сакристан — 4-2-3-1. Новая модель в совокупности с эмоциональной встряской помогли запустить новую пока беспроигрышную серию: три поединка «баски» не знают поражений.

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Два последних матча «Реал Сосьедад» так и вовсе выиграл. И если победу над «Лас-Пальмасом» нельзя считать достижением, то вынос «Жироны» в одну калитку (5:0) — это сигнал для «Атлетико».

«Атлетико»

Если учитывать все турниры, в последних пяти выездных поединках «Атлетико» три раза терпел поражения. Зато в последнем туре Примеры смог добыть и отстоять ничью в матче против главного соперника — «Реала» (1:1).

В том матче ожидаемо было много борьбы — команды на двоих совершили 29 фолов. Преимущество было за королевским клубом (30-9 по ударам, 11-2 по угловым, 20-12 по штрафным).

Но стоит в который раз отметить оборонительный порядок «матрасников», который начал сбоить в последнее время (пропущенные мячи в семи поединках подряд). Благодаря строгой дисциплине удалось избежать разгрома.

В последнем туре «Атлетико» вдоволь покуражился на своем поле. Соперник «матрасников» «Леванте» имел достаточно моментов (11 ударов), но так и не смог забить — ребята Диего Симеоне победили 3:0. Это дает надежду, что и на выезде мадридцы исправят ситуацию с забитыми голами.

Прогноз

Обе команды умеют атаковать. «Атлетико» может при этом еще и защищаться, а вот у «Сосьедада» в некоторые отрезки сезона были с этим проблемы. Сейчас ситуация налаживается: три последних поединка «баски» не пропускали.

Команды должны бодаться достаточно долго. Да и Симеоне знает весь потенциал атаки соперника (только «Реал Мадрид» и «Барселона» на своих полях забили больше). Потому «Атлетико» не станет валять дурака и безголово бежать в атаку. Наш выбор — «2Х + ТМ 2,5» за 2,30.