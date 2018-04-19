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«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико», «Алавес» проиграл «Жироне»
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«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико», «Алавес» проиграл «Жироне» 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Виллиан Жозе, отличившийся на 27-й минуте. В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль.
В другом матче 33-го тура «Алавес» уступил «Жироне». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт открыл полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия на 59-й минуте. Нападающий Кристиан Стуани удвоил преимущество гостей на 86-й минуте, реализовав пенальти. В составе «Алавеса» отличился хавбек Томас Пина.
Турнирную таблицу испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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