«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико», «Алавес» проиграл «Жироне»

«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Виллиан Жозе , отличившийся на 27-й минуте. В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль.

В другом матче 33-го тура «Алавес» уступил «Жироне». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт открыл полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия на 59-й минуте. Нападающий Кристиан Стуани удвоил преимущество гостей на 86-й минуте, реализовав пенальти. В составе «Алавеса» отличился хавбек Томас Пина

Турнирную таблицу испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».