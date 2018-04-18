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На Ямале преступника-рецидивиста и студента осудили за групповой разбой
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На Ямале преступника-рецидивиста и студента осудили за групповой разбой 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Сроки за решеткой по второй части статьи 162 УК РФ получили 30-летний неоднократно судимый житель окружной столицы и 19-летний студент ЯМК, которые потребовали у незнакомого мужчины денег, но обиделись на «подачку».
Ночью в декабре прошлого года двое салехардцев, уже нетрезвые, искали средства на продолжение кутежа у бара «Кега», и потребовали раскошелиться у пожилого горожанина, которого заприметили рядом с заведением. Тот протянул парочке триста рублей — но не отдал в руки, а то ли случайно, то ли намеренно уронил на землю. Двоица оскорбилась и принялась избивать мужчину, сломав ему нос и наградив множеством синяков. Он, уже лежа на земле под градом ударов, успел достать из кошелька еще три тысячи. При виде более крупной суммы выпивохи сменили гнев на милость и удалились с купюрами, при этом не забыв прихватить и ставшие поводом для нападения три сотни. Преступников нашли на следующий день благодаря записям с камер наблюдения.
Салехардский суд признал подсудимых виновными в разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору и приговорил обоих к лишению свободы, рассказали в прокуратуре города. Мужчина, ранее уже отбывавший наказание за нападение на представителя власти и кражу (освободился он всего за пару месяцев до нового преступления), проведет пять лет в колонии строгого режима. Его юный подельник, осужденный впервые, — три года на общем режиме.
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