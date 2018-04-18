На Ямале преступника-рецидивиста и студента осудили за групповой разбой

Сроки за решеткой по второй части статьи 162 УК РФ получили 30-летний неоднократно судимый житель окружной столицы и 19-летний студент ЯМК, которые потребовали у незнакомого мужчины денег, но обиделись на «подачку».

Ночью в декабре прошлого года двое салехардцев, уже нетрезвые, искали средства на продолжение кутежа у бара «Кега», и потребовали раскошелиться у пожилого горожанина, которого заприметили рядом с заведением. Тот протянул парочке триста рублей — но не отдал в руки, а то ли случайно, то ли намеренно уронил на землю. Двоица оскорбилась и принялась избивать мужчину, сломав ему нос и наградив множеством синяков. Он, уже лежа на земле под градом ударов, успел достать из кошелька еще три тысячи. При виде более крупной суммы выпивохи сменили гнев на милость и удалились с купюрами, при этом не забыв прихватить и ставшие поводом для нападения три сотни. Преступников нашли на следующий день благодаря записям с камер наблюдения.