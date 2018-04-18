«Билетов нет, но можем сфоткать с Забивакой». Как открылись кассы ЧМ-2018

Билеты на чемпионат мира по футболу в России через кассу купить по-прежнему нельзя — и вряд ли будет можно.

В среду, 18 апреля, начиная с 13:00 к главному билетному центру ФИФА в Москве (улица Житная, 4) начинают стягиваться люди, которые слышали о старте продаж билетов на ЧМ-2018 через кассы. Через час, ко времени официального открытия, здесь набирается около 30 человек, не считая нескольких репортеров. Кажется, организаторы ждали большего: возле дверей — наряд полиции.

Как выяснилось, штурмовать билетный центр в ближайшее время не имеет смысла. На вопрос, прозвучавший за час здесь уже десятки раз, — «Где продаются билеты?» — волонтеры терпеливо отвечают: «Здесь, но только с 1 мая». Сегодня, 18 апреля, начинает работу только одно, правое крыло здания, в котором можно лишь распечатать билеты, уже купленные онлайн. Дверь в левой части билетного центра, где можно будет выбрать и купить билеты непосредственно за наличные, откроется для посетителей в последний месяц весны.

В 14:00 уже можно зайти внутрь, но никто не торопится — делать там, по сути, нечего. Ещё одна тонкость: получить на руки билеты, купленные онлайн, можно только в том случае, если они были приобретены с 18 апреля. Главный волонтер (у него есть рация) сообщает, что распространением билетов, которые продавались ранее путем лотереи, занимается специальная служба курьерской доставки: «Мы к ней не имеем никакого отношения, даже телефонов их нет».

По змейке из ограждений иду в билетный центр под предлогом «посмотреть». Внутри только охрана, рамка металоискателя, огромный талисман ЧМ-2018 и пустующие окошки. «О, а вот и первый покупатель», — встречает меня сотрудница билетного центра.

Объясняю, что я, как и все, пришел за тем, чтобы купить билеты за живые деньги.

— Лучше не ждать и покупать по интернету. 1 мая сюда будут ломиться толпы. Мы уже сейчас стараемся полицию привлекать на всякий случай. К тому же в открытую продажу в кассах попадут только те билеты, которые останутся после всех этапов продаж. И если останутся. Это будет не какая-то специально выделенная квота, а просто то, что не успели раскупить.

— А можно прямо у вас купить онлайн — и тут же забрать?

— Можно, только у нас компьютеров нет. И Wi-Fi тоже нет.

Пробую открыть интернет-сервис мобильным оператором на смартфоне. Это непросто — все-таки первый день продаж в режиме «живая очередь». «Сегодня можно часов пять прождать. Большой наплыв пользователей», — предупреждают волонтеры.

Я разворачиваюсь, чтобы уйти.

— Ну давайте я вас хоть с Забивакой сфотографирую, — утешает сотрудница.

Фото: Sobesednik.ru