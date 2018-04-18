Омский «Иртыш» потерпел второе поражение подряд

Накануне, 17 апреля, в рамках 16 тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона омский «Иртыш» принимал «Сахалин». Матч проходил на поле манежа «Красная звезда».

Уже на второй минуте гости получили право на 11-метровый удар. Однако Александр Гаглоев не реализовал пенальти. Но уже на 18-й минуте ему удалось открыть счёт в матче. А на 71-й минуте Гаглоев с пенальти увеличил разрыв. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сахалина» со счётом 2:0.

«Я хочу извиниться перед болельщиками за два этих поражения. Для нас теперь самое опасное даже не пенальти, а передачи на 50 метров. В этих играх болельщики увидели весь омский футбол. Играли футболисты, которые уже почти 2 года в команде. Не можем забить ни СибГУФКу, ни «Смене», ни «Сахалину». 6 голов в 12 матчах — вот наш результат. Пытаемся найти выход, но пока что есть, то есть», — заявил после матча главный тренер «Иртыша» Александр Дереповский.

Напомним, ранее «Иртыш» проиграл «Смене». Единственный гол в матче забил Виталий Ян.