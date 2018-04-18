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Алдервейрелд: «Тоттенхэм» заслуживал победу в матче с «Брайтоном»
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Алдервейрелд: «Тоттенхэм» заслуживал победу в матче с «Брайтоном» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал ничейный результат в гостевом матче 35-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).
Оба гола были забиты после перерыва. На 48-й минуте Гарри Кейн после передачи Сон Хын Мина вывел «Тоттенхэм» вперед, но спустя всего две минуты арбитр Кевин Френд назначил пенальти в ворота лондонцев и Паскаль Гросс его реализовал.
«Это был сложный матч. «Брайтон» хорошо оборонялся, играл компактно, а мы пытались взломать их оборону. В конце концов, я думаю, что «Тоттенхэм» заслуживал победу. У нас были моменты. Если бы Ламела был удачливее в конце встречи, могли бы набрать 3 очка, а так довольствуемся одним», — цитирует Алдервейрелда пресс-служба «Тоттенхэма».
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