Алдервейрелд: «Тоттенхэм» заслуживал победу в матче с «Брайтоном»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал ничейный результат в гостевом матче 35-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).

«Это был сложный матч. «Брайтон» хорошо оборонялся, играл компактно, а мы пытались взломать их оборону. В конце концов, я думаю, что «Тоттенхэм» заслуживал победу. У нас были моменты. Если бы Ламела был удачливее в конце встречи, могли бы набрать 3 очка, а так довольствуемся одним», — цитирует Алдервейрелда пресс-служба «Тоттенхэма».