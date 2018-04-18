Чемезова просят помочь тагильским футболистам 

Планируется, что официальный запрос Сергею Чемезову тагильские власти направят уже сегодня. Об этом сообщил корреспонденту «ФедералПресс» футбольный тренер Виталий Беркман со ссылкой на вице-мэра по социальной политике Валерия Сурова. Ожидается, что ответ будет получен в течение десяти дней.
По словам Беркмана, Суров признал, что на совещании у вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, которое прошло в понедельник, проблему решить не удалось.
Замначальника отдела по работе со СМИ тагильской мэрии Николай Олухов в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» не смог подтвердить или опровергнуть информацию.
«ФедералПресс» напоминает, что поле на стадионе «Спутник» было разобрано еще в 2014 году: тогда ожидалось, что в Тагиле будет играть футбольный клуб «Урал».
Напомним, «Уралвагонзавод» отказался финансировать восстановление покрытия, в то время как областные власти заявляют о невозможности расходования бюджетных денег на частный стадион. От предложения передать объект в областную собственность УВЗ отказался. Чтобы прояснить позицию «Уралвагонзавода», «ФедералПресс» направил запрос, ответ на него пока не поступил в редакцию.