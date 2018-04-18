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В Подмосковье пройдет международная олимпиада для школьников
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В Подмосковье пройдет международная олимпиада для школьников 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
В соревновании ума примут участие более двухсот школьников из разных городов России и зарубежных стран, которые прошли отборочный тур. Олимпиада «Интеллект» проходит уже в двадцатый раз.
В одной из школ Одинцовского района на ближайших выходных соберутся на интеллектуальное состязание школьники из разных городов России и зарубежных стран. На субботу, 21 апреля, запланирована ХХ международная олимпиада «Интеллект», которая традиционно проводится в апреле.
Задания олимпиады «Интеллект», в отличие от обычных олимпиад, требуют знаний по разным школьным предметам, плюс проверяют память, логическое мышление, способность к анализу у участников. Организаторы уверяют, что стать победителем может не только отличник, но и твердый троечник, который креативно ответит на развернутые вопросы.
В этом году юбилейная олимпиада состоится в Ломоносовской школе №5 в селе Успенское Одинцовского района. В соревновании ума примут участие более двухсот школьников, которые прошли отборочный тур.
Одновременно с олимпиадой проходит и фестиваль «Интеллект» — мастер-классы, спортивные конкурсы и концертная программа, в которой примут участие певец Марк Тишман, певица Диана Гурцкая, певец Юрий Кононов и участница проекта «Голос. Дети» Мария Паротикова.
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