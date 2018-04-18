От стойла до стола. С 1 июля ветеринарный сертификат будет только электронным

С 1 июля перемещение продукции без электронного сертификата станет невозможным. Переходный период по внедрению электронной ветеринарной сертификации окончится через пять месяцев.

Поэтому хозяйствующим субъектам, участвующим в обороте животноводческих грузов, необходимо активно включиться в эту работу, особенно тем, кто производит, перерабатывает и распределяет продукцию животного происхождения.

Электронная ветеринарная сертификация осуществляется в системе «Меркурий». В неё вводят данные о животных, от которых получают продукцию, их здоровье и ветеринарном благополучии хозяйства. Там же регистрируют результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований продукции. После изготовления пищевого продукта в системе отражается вся информация о движении партии продукции, смене владельцев и возможной дальнейшей его переработке.

«Тем самым электронная ветеринарная сертификация и позволяет проследить движение продукции по принципу «от стойла до стола» и создаёт условия для исключения из оборота некачественной и опасной, а также фальсифицированной, контрафактной, контрабандной продукции», — уточнил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко.

Объём оформляемых ветеринарных сертификатов на территории Ямала продолжает еженедельно расти. В течение 2017 года оформили более 150 тысяч электронных ветеринарных сертификатов. Когда сертификаты оформлялись в бумажном виде, в год выдавали максимум 30 тысяч. Это связано с тем, что усилился контроль за животноводческими грузами, — сообщает пресс-служба главы региона. Сейчас при отправке груза оформляется сопроводительный документ на каждую партию одного вида товара. Сертификат выдаётся и при производстве партии товара, а также при смене владельца без перемещения груза.