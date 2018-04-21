«Анжи» — «Урал»: Емельянов — в «старте» уральцев

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 27-го тура чемпионата России. У уральцев с первых минут сыграет полузащитник Роман Емельянов . После встречи со "Спартаком" в 26-м туре ему был поставлен диагноз «легкое сотрясение мозга и рассечение височной области головы».

"Анжи": Лория — Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Тетрашвили — Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон — Лескано, Маркелов. «Урал»: Годзюр — Меркулов, Динга, Ароян — Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир — Ильин, Бикфалви. Матч «Анжи» — «Урал» пройдет сегодня, начало — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Анжи — Урал