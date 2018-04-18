Емельянов: очнулся в раздевалке, спрашивал, какой счёт, где играем

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов прокомментировал столкновение с нападающим ”Спартака” Зе Луишем в домашнем матче 26-го тура РФПЛ (2:1). В верховой борьбе на 71-й минуте игроки столкнулись друг с другом, а через 15 минут он был заменён.

”Столкновение с Зе Луишем. Потом я уже не помню, встал вроде, ещё поиграл. Потом вообще не помню, как и чего. Очнулся только в раздевалке. Сказали счёт. Я спрашивал, какой счёт, где играем, вообще ничего не помнил. Сейчас вроде получше, завтра посмотрим, что и как. Голова не кружится”, — сказал Емельянов в программе «Урал. Третий тайм».