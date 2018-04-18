«Хетафе» ставит подножку «Валенсии», отметая ее амбиции на третью строчку чемпионата Испании

«Хетафе» неожиданно сумел обыграть на выезде «Валенсию» — 1:2. «Летучие мыши» потерпели второе подряд поражение в Ла Лиге.

Протокол игры

Валенсия

Хетафе

16' Реми Лоик (0:1)

49' Реми Лоик (0:2)

(1:2) Родриго Морено 70'

Запасные: Нето Мурара • Везу Рубен • Санти Мина • Латорре Антонио

Гуаита Висенте • Суарес Дамиан 89' • Даконам Дьене 71' • Бруно Гонсалес • Кабрера Леандро 74' • Портильо Франсиско 76' (Мора Серхио (76') • Фламини Матьё • Фахир Файсал • Дьедью Амат 90' (Антунеш Виторину (90' 90') • Видаль Молина 87' • Реми Лоик 62' 63' (Хименес Альваро II (63')

Запасные: Молинеро Франциско • Пачеко Даниэль • Сибасаки Гаку • Мартинес Дамиан

18 апреля. Стадион «Месталья» (Валенсия).

Во второй раз в текущем чемпионате «летучие мыши» вынуждены прервать свою внушительную победную серию в противостоянии с «Барселоной» (1:2). Вновь клуб опустился на четвертую строчку в турнирной таблице в результате этой неудачи. Вряд ли по итогам сезона валенсийцы лишатся места в зоне Лиги чемпионов, да и побороться за медали ей вполне по силам. «Валенсия» очень убедительно смотрится на «Месталье», где в текущем чемпионате она не смогла добиться успеха только в четырех встречах. И есть большая вероятность, что очередной оппонент в лице «Хетафе» попадет ей под каток. Что же касается самих игроков «Хетафе», то команда может гордиться результатами, показанными в нынешнем сезоне. Клуб даже пытался некоторое время включиться в борьбу за попадание в еврокубковую зону, но пока «синие» не готовы составить серьезную конкуренцию мастеровитым бойцам Ла Лиги, таким как «Вильярреал» и «Севилья», а потому клуб располагается ниже оппонентов. Впрочем, подопечные Бордаласа еще не до конца лишились шансов пробиться на международную арену, однако из-за слабых выступлений вдали от дома им будет крайне трудно реализовать свои еврокубковые амбиции в грядущем матче. Букмекеры в них не верят, впрочем, как и многие испанские аналитики.

Встреча на «Месталье» началась очень спокойно. Никто из соперников не торопился форсировать события, ведь соперники присматривались друг к другу. Тем не менее, довольно много фолов уже в начале матча успели допустить соперники, и в результате одного из эпизодов удар локтем по голове в верховой борьбе получил Дьене Даконам, который сумел подняться с газона лишь после помощи медицинской бригады. Хозяева пытались в своих атаках использовать фланги и прострелы, которые помогали им зарабатывать угловые удары и штрафные. Казалось, что команды так и будут играть до финального свистка, если бы не дело случая…

На ровном месте в одной из атак своей команды потерял мяч в центре поля Гонсало Гуэдеш. Гости в один пас доставили снаряд на Реми, который использовал свой шанс, не промахнувшись с линии штрафной. Счет 0:1 обязывал идти вперед «летучих мышей» и заставлял их пытаться отыграться еще до перерыва. Ввиду сумбура и большого количества фолов игра приобретала статус «грубейшей», а сами футболисты обеих команд лишь чудом избегали желтых карточек, полагаясь на милосердие главного арбитра. «Валенсия» играла на поле так, будто бы даже не собиралась отыгрываться. За весь первый тайм команда не создала ни одного более и менее стоящего момента, а потому так и не смогла до свистка рефери забить ни гола. Оставалась только надежда на второй тайм.

Казалось бы, вернувшись на поле после перерыва, «Валенсия» заиграет по-другому и сможет хотя бы попытаться сравнять счет в игре, но это было ошибкой. Уже на 48-й минуте встречи Лоик Реми снова оказался с мячом в результате перехвата в центре поля. С 35-ти метров не побоялся форвард «Хетафе» нанести удар, однако чуть левее цели в итоге улетел снаряд, а голкипер к такому повороту событий оказался не готов. Впрочем, уже через минуту Реми вновь поверг в шок «Месталью». Молине в результате атакующих действий гостей удалось ворваться справа в штрафную валенсийцев и стянуть там на себя защитников. Далее последовал пас на Реми, который в касание выстрелил из убойной дистанции, поразив во второй раз цель. «Валенсия» пропустила во второй раз и попала в крайне неудобное положение.