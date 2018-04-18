Прогноз на матч Валенсия — Хетафе: продолжат ли «летучие мыши» свою победную серию дома

«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз на матч 33-го тура испанской Ла Лиги (18.04.2018, 20:30 мск).

"Валенсия" быстро потеряла третью позицию в Ла Лиге, на которую удалось взобраться полторы недели назад. Тем не менее у левантийцев всё ещё остаются шансы стать призёром испанского чемпионата, но для этого необходимо стремится выигрывать все оставшиеся матча. Хотя сделать это будет чрезвычайно сложно, ведь календарь у команды Марселино непростой. В очередном туре Примеры «летучие мыши» в родных стенах сыграют с «Хетафе». Букмекеры в этом матче ставят на «Валенсия», предлагая на её победу коэффициент 1.55.

Команда

"Валенсия"

60:33 "Хетафе"

36:30 "Валенсия"

До минувшего уик-энда «Валенсия» имела 9-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, причём всего с одной ничьей. Но всё же рано или поздно она должна была прерваться, и прервалась она в матче с лидером чемпионата «Барселоной». Хотя от левантийцев ждали, что они по крайней мере не проиграют на «Камп Ноу», учитывая неважное моральное состояние каталонцев после вылета из Лиги чемпионов. Но в столице Каталонии команда Марселино играла без блеска в глазах и веры в возможность победы. Даже при этом «летучие мыши» имели немало опасных моментов у ворот тер Штегена, но забить смогли лишь в концовке матча, да и то с пенальти, в итоге проиграв 1:2.

"Хетафе"

"Хетафе" не удалось зацепиться за еврокубковую зону, хотя всё-таки вряд ли кто-то действительно всерьёз надеялся на то, что эта команда способна в нынешнем сезоне попасть в топ-6 — уровень нынешнего состава «синих» не позволяет стабильно успешно выступать, поэтому у команды Пепе Бордаласа и чередуются так часто победы с поражениями. Месяц назад «Хетафе» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» (2:1), но затем потерпел два поражения кряду — дома от «Бетиса» (0:1) и на выезде от «Алавеса» (1:2). В прошлом туре «синие» добыли непростую домашнюю победу над «Эспаньолом» (1:0), благодаря единственному голу Дамиана Суареса в дебюте второго тайма. Последние полчаса команда Бордаласа играла в меньшинстве, по причине удаления Фламини, но смогла выстоять, завоевав 3 очка, которые позволили остаться в верхней части турнирной таблицы.

Не сыграют: Матьё Фламини и Луис Анхель (дисквалифицированы). Мауро Арамбарри (травмирован).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 20:25 по московскому времени телеканал «Сетанта Спорт Евразия» начнёт прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Хетафе». Также все желающие могут оперативно узнавать обо всех событиях матча из текстовой трансляции, которая состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Валенсия" и «Хетафе» имеют не слишком богатую статистику личных встреч, и преимущество здесь пока что наметилось на стороне левантийцев: +15=5-8, разница мячей — 50:36. Хотя в последних трёх матчах «летучие мыши» не могли обыграть «синих». В позапрошлом сезоне «Хетафе» вылетел из Примеры, но «Валенсия» не смогла его обыграть в двух матчах — обе встречи закончились с одинаковым счётом 2:2. В нынешнем сезоне «синие» в домашнем матче играли полтора тайма в численном меньшинстве, однако это не помешало им победить со счётом 1:0 (Бергара 66').

Интересные факты

"Валенсия" имеет 5-матчевую победную серию в домашних матчах (+5=0-0, 11:3);

"Валенсия" забивала в каждом из последних десяти матчей;

"Валенсия" забила 60 голов в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (83) и "Реала" (79);

"Валенсия" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в матчах с «Хетафе» (+0=2-1, 4:5);

"Хетафе" имеет 9-матчевую безничейную серию (+4=0-5, 10:9);

"Хетафе" выиграл лишь 1 из последних 14-ти выездных матчей (+1=5-8, 9:21).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"