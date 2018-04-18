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Сергей Бобровский: «Коламбусу» нужно забыть о прошлых результатах и готовиться к следующим матчам"
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Сергей Бобровский: «Коламбусу» нужно забыть о прошлых результатах и готовиться к следующим матчам" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский после поражения от «Вашингтона» (2:3 2ОТ) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли отметил, что болельщикам интересно следить за такой напряженной серией. Он также добавил, что его команде нужно забыть о прошлых результатах и готовиться к следующей встрече.
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Напомним, «Блю Джэкетс» ведут в серии со счетом 2-1.
— Три матча закончились в овертайме? Не думаю, что это имеет большое значение на этом этапе. Нужно готовиться и показывать свою лучшую игру, — приводит пресс-служба «Коламбуса» слова Бобровского. — Уже не важно, как усердно ты работаешь в тренировочном лагере или насколько легким он был для тебя. Ты просто готовишься, выходишь на лед и сражаешься, как можешь.
Думаю, что болельщикам интересно следить за такой напряженной серией. Семьям, конечно, нет, но фанатам явно весело.
У нас очень молодая команда, и многие игроки набираются опыта? Думаю, что пока рано об этом говорить. Вернемся к этому после сезона. Сейчас нужно забыть о прошлых результатах и готовиться к следующим матчам.
Следующая игра между командами состоится 20 апреля.
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