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Прибытие восьми самолетов во Владивосток задержали из-за тумана
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Прибытие восьми самолетов во Владивосток задержали из-за тумана 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВЛАДИВОСТОК, 20. /ТАСС/. Восемь самолетов международных и внутрироссийский рейсов направлением во Владивосток отложили прибытие утром в пятницу из-за густого тумана, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"Аэропорт не прекращал работу, но командиры воздушных судов приняли решение дождаться времени, когда туман развеется. Самолеты ушли ждать на запасной аэродром в Хабаровске", рассказали в пресс-сулжбе.
Среди отложивших посадку были самолеты из Пекина, Шанхая, Саньи, два самолета из Новосибирска, по одному из Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловск-Камчатского. Большинство из них уже сели во Владивостоке, до сих пор задерживаются шанхайский и южно-сахалинский рейсы.
Сейчас во Владивостоке переменная облачность, температура воздуха плюс 14 градусов, ветер слабый — 5 м/с.
ТАСС: последние новости
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