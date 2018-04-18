Прогноз на матч Реал — Атлетик: ждать ли крупной победы на «Сантьяго Бернабеу»

"Реал" Мадрид — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч 33-го тура испанской Ла Лиги (18.04.2018, 22:30 мск).

Немного передохнув и набравшись сил в выездном матче с «Малагой», мадридский «Реал» в очередном туре Примеры постарается дома порадовать свою публику победой над «Атлетиком» из Бильбао. Этот матч станет тренировкой с повышенной ответственностью для команды Зинедина Зидана перед предстоящим выездным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». В этом матче можно ожидать, что практически все основные игроки «галактикос» появятся на поле с первых минут, так что баскам здесь будет сложно на что-то рассчитывать. Букмекеры предлагают на победу «Реала» коэффициент 1.24.

Команда

"Реал"

79:35 "Атлетик"

35:38 "Реал" Мадрид

"Реалу" очень повезло, что в финал Кубка Испании пробилась «Севилья», которая в ближайшую субботу сыграет против «Барселоны», а значит мадридцы могут целую неделю отдыхать и настраиваться на поединок в Мюнхене. Напомним, что неделю назад «королевский клуб» едва не потерял Лигу чемпионов, когда на 90-й минуте домашнего четвертьфинального матча «горел» со счётом 0:3, и игра могла перейти в дополнительное время, но спасительный гол Роналду с пенальти позволил избежать дополнительной нервотрёпки. В воскресном матче с «Малагой» (2:1) не играл целый ряд основных футболистов команды «ЗиЗу» — Марсело, Варан, Кроос, Модрич, Бэйл и Роналду. Сегодня всех их можно ждать в основном составе. А главным героем матча с малажанами стал Иско, на счету которого гол и голевая передача.

Не сыграет: Игнасио Начо (травмирован).

"Атлетик" Бильбао

"Атлетик" без особого энтузиазма доигрывает нынешний сезон, желая чтобы он поскорее закончился. Баски занимают непривычное для себя место в нижней части турнирной таблицы, не имея реальных шансов зацепиться за еврокубковую зону. Месяц назад команда Хосе Сиганды вылетела из Лиги Европы, проиграв оба матча «Марселю» (1:3, 1:2). После двухнедельной паузы казалось, что «Атлетик» всё-таки выложится в концовке сезона — баски сыграли дома вничью с «Сельтой» (1:1), упустив победу на последних секундах, и выиграли на выезде у «Вильярреала» (3:1), но вот в минувшую субботу команда Сиганды дома проиграла находящемуся в зоне вылета «Депортиво» (2:3).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч ТВ» и «Сетанта Спорт Евразия» покажут матч «Реал» — «Атлетик» в прямом эфире, начиная с 22:25 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи будет доступна на просторах спортивного портала LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Разумеется, «Реал» имеет серьёзное преимущество по статистике личных встреч над большинством своих соперников, но в матчах с «Атлетиком» мадридцы выигрывают лишь чуть больше 50% матчей: +94=33-57, разница мячей — 363:254. В последний раз «королевский клуб» проиграл баскам в марте 2015-го года. В предыдущих двух сезонах «галактикос» выигрывали у соперника из Бильбао по два матча в сезоне. В нынешнем же сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Стране Басков — впервые за почти 20 лет команды закончили матч между собой без голов.

Интересные факты

"Реал" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+5=1-0, 17:7);

"Реал" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата (+5=1-0, 30:8);

"Реал" забил 79 голов в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (83);

"Реал" является лучшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+20=11-1, 43:12);

"Реал" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 3,56 гола за игру;

Нападающий «Реала» Роналду забил 21 гол в своих последних 11-ти матчах;

"Реал" имеет 13-матчевую победную серию в домашних матчах с «Атлетиком» (+13=0-0, 46:12);

"Атлетик" не забивал в четырёх из последних пяти выездных матчей чемпионата (+1=0-4, 3:9);

"Атлетик" пропускал в каждом из последних девяти выездных матчей.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"