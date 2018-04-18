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Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье
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Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал гостей и участников российского интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета министров.
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", — говорится в приветствии.
По словам премьер-министра, в этом году на РИФ можно узнать о последних тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. Особое внимание будет уделено мобильной экономике, экосистеме IT-предпринимательства и технологичных стартапов.
Медведев выразил уверенность в том, что форум поможет гостям обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности для бизнеса. Он пожелал всем удачи и успехов.
Добавляется, что форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье.
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