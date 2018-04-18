Знамя победы. Участники снегоходного пробега доедут до отдаленных сел и факторий

В Тазовском районе стартовал снегоходный пробег «Знамя Победы». Мероприятие приурочили к 75-летию победы в Сталинградской битве и в память о героях Великой Отечественной войны.

Участниками большого путешествия стали активисты, представители общественности и первые лица района во главе с руководителем муниципалитета Александром Ивановым , а также настоятель храма Серафима Саровского отец Олег. Впереди у них долгий путь протяжённостью 960 километров, — сообщает студия «Факт».

Во время снегоходного путешественники пробега посетят Находку, Антипаюту и Гыду. Кроме того, они посетят стойбища и фактории Харвута и Танама, где население узнает о перспективах развития района. В поселениях также пройдут встречи со школьниками, а также изготовят копии Знамени Победы.

Представитель губернатора ЯНАО в Тазовском районе Леонид Худи надеется, что этот пробег будет традиционным и в следующие годы.