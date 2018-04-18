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Знамя победы. Участники снегоходного пробега доедут до отдаленных сел и факторий
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Знамя победы. Участники снегоходного пробега доедут до отдаленных сел и факторий 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тазовском районе стартовал снегоходный пробег «Знамя Победы». Мероприятие приурочили к 75-летию победы в Сталинградской битве и в память о героях Великой Отечественной войны.
Участниками большого путешествия стали активисты, представители общественности и первые лица района во главе с руководителем муниципалитета Александром Ивановым, а также настоятель храма Серафима Саровского отец Олег. Впереди у них долгий путь протяжённостью 960 километров, — сообщает студия «Факт».
Во время снегоходного путешественники пробега посетят Находку, Антипаюту и Гыду. Кроме того, они посетят стойбища и фактории Харвута и Танама, где население узнает о перспективах развития района. В поселениях также пройдут встречи со школьниками, а также изготовят копии Знамени Победы.
Представитель губернатора ЯНАО в Тазовском районе Леонид Худи надеется, что этот пробег будет традиционным и в следующие годы.
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