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Глушаков поздравил «Спартак» с днем рождения
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Глушаков поздравил «Спартак» с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил свой клуб с днем рождения. «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
"С днем рождения, «Спартак»!" — написал в Инстаграме Глушаков.
Полузащитник выступает за красно-белых с 2013 года. Всего за команду он провел 147 матчей, в которых забил 20 голов.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Тосно» в полуфинале Кубка России. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СПАРТАК!🔴⚪️#спартак #москва #сднемрождения #spartak #moscow #краснобелые #поздравляю
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 17 Апр 2018 в 11:17 PDT
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