Глушаков поздравил «Спартак» с днем рождения

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил свой клуб с днем рождения. «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

"С днем рождения, «Спартак»!" — написал в Инстаграме Глушаков.

Полузащитник выступает за красно-белых с 2013 года. Всего за команду он провел 147 матчей, в которых забил 20 голов.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Тосно» в полуфинале Кубка России. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СПАРТАК!🔴⚪️#спартак #москва #сднемрождения #spartak #moscow #краснобелые #поздравляю

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 17 Апр 2018 в 11:17 PDT