Колонны трудящихся Приморья встретят Кубок чемпионата мира по футболу FIFA

В 2018 году путь большой первомайской колонны Владивостока пройдёт по улице Светланской до пересечения с Океанским проспектом.

Принять участие в шествии может любой желающий. Безопасность демонстрантов обеспечат более 600 полицейских. Движение транспорта с 9.00 до 15.00 ограничат по всему маршруту прохождения праздничной колоны. Будут дежурить кареты скорой помощи и службы пожарной безопасности.

1 мая во Владивосток доставят Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Его тур по России станет самым продолжительным за всю историю — 123 дня, он проедет около 26 тысяч км и посетит 25 городов, первый из них — Владивосток. Во время праздничного концерта приморцы смогут сфотографироваться с главным футбольным трофеем в павильонах на площади Борцов революции.