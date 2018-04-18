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Колонны трудящихся Приморья встретят Кубок чемпионата мира по футболу FIFA
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Колонны трудящихся Приморья встретят Кубок чемпионата мира по футболу FIFA 

АиФ-Владивосток 59 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В 2018 году путь большой первомайской колонны Владивостока пройдёт по улице Светланской до пересечения с Океанским проспектом.
Принять участие в шествии может любой желающий. Безопасность демонстрантов обеспечат более 600 полицейских. Движение транспорта с 9.00 до 15.00 ограничат по всему маршруту прохождения праздничной колоны. Будут дежурить кареты скорой помощи и службы пожарной безопасности.
1 мая во Владивосток доставят Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Его тур по России станет самым продолжительным за всю историю — 123 дня, он проедет около 26 тысяч км и посетит 25 городов, первый из них — Владивосток. Во время праздничного концерта приморцы смогут сфотографироваться с главным футбольным трофеем в павильонах на площади Борцов революции.
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