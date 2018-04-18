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В Ясеневе прошел турнир по плаванию
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В Ясеневе прошел турнир по плаванию 

Ясенево 56 минут назад
Фото: Ясенево
13 апреля в бассейне «Ясенево» прошел турнир «Самбо-70» по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В состязаниях приняли участие 57 спортсменов. Среди них — 19 воспитанников отделений «Ясенево» и 28 мальчишек и девчонок из отделения «Юность», а также 10 спортсменов из САШ «Юность Москвы».
В ходе соревнований пловцы выполнили нормативы спортивных разрядов:
II спортивный разряд получил Артем Небогатов (2001 года рождения), III спортивный разряд — Роман Пудиков Роман (2007 года рождения) и Светлана Плахова (2008 года рождения).
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