В Ясеневе прошел турнир по плаванию

13 апреля в бассейне «Ясенево» прошел турнир «Самбо-70» по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В состязаниях приняли участие 57 спортсменов. Среди них — 19 воспитанников отделений «Ясенево» и 28 мальчишек и девчонок из отделения «Юность», а также 10 спортсменов из САШ «Юность Москвы».

В ходе соревнований пловцы выполнили нормативы спортивных разрядов:

II спортивный разряд получил Артем Небогатов (2001 года рождения), III спортивный разряд — Роман Пудиков Роман (2007 года рождения) и Светлана Плахова (2008 года рождения).