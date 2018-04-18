Кулаков: «У капитана „Урала“ Фидлера половина ноги была синей»

«Что касается Артема Фидлера, то это настоящий капитан. За две недели до матча против «Спартака» он получил травму в игре с «Рубином». После этого не тренировался. Начал тренироваться, когда пошел недельный цикл подготовки к игре со «Спартаком». Вы бы видели его голеностоп после того столкновения, в котором он получил травму. Половина ноги была синей. Он даже не мог обуться в бутсы, тренировался в сороконожках. Могу только выразить слова восхищения, такое дорогого стоит. Вышел — и вместе с Емельяновым забетонировал центральную ось», — сказал Кулаков в программе «Урал. Третий тайм».