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«Бернли» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 19 апреля
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«Бернли» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 19 апреля 

LiveSport.Ru 47 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Бернли»
Весь март и начало апреля команда Шона Дайча провела просто блестяще. Пять последних поединков «Бернли» выиграл, забивая как минимум два мяча. Такая результативность для «бордовых» в новинку, ведь в предыдущих пяти матчах до победной серии они забили всего три гола.
Но есть и такие показатели, которые остались без изменений. Например, грубость игроков. В 33-х матчах сезона «Бернли» выхватил 62 «горчичника». Это третий показатель в Премьер-лиге.
Все прогнозы на АПЛ  Также можно отметить, что относительно других команд «кларетовые» довольно часто привозят себе пенальти. В этом сезоне соперники пять раз пробивали с точки по воротам «бордовых». Правда, последний пеналь был еще в конце января, и тот не забили.
«Челси»
Подопечные Антонио Конте утратили всякую мотивацию играть. Победы даются им натужно, а для поражений напрягаться не надо. За последние девять матчей Премьер-лиги «Челси» потерпел пять поражений и один раз сыграл вничью («Вест Хэм», 1:1). Плюс, нельзя забывать и о вылете из ЛЧ от «Барселоны» (1:1; 0:3).
Как теперь понятно, «аристократы» тоже немножко изменились — не в лучшую сторону. Например, сильно стала страдать реализация и эффективность.
Если средний показатель точности ударов у команды Антонио Конте равен 37,9%, то за последние три матча в среднем он составлял 28%. То есть из условных десяти ударов «пенсионеры» направляли в рамку максимум три.
Последний матч против «Саутгемптона» (победа 3:2) был очень показательным в этом плане. Первый тайм «Челси» провел очень активно (7 ударов), но ни одного раза «аристократы» не потревожили вратаря соперника Макарти. Зато сами «глотнули» «двушку», и пришлось изворачиваться для победы.
Прогноз
Есть два фактора, которые сильно повлияют на игру команды Шона Дайча: уверенность от прекрасной формы и всего два очка до «Арсенала» (читай, зоны еврокубков). Но есть и один фактор, который может помешать «кларетовым» — травмы игроков. В матче с «Челси» не смогут сыграть как минимум четыре потенциально основных игрока из двух линий.
У «Челси» серьезных проблем с травмированными нет. Потому ждем более уверенной игры от подопечных Конте. «Бернли» умеет строить игру от обороны, потому, скорее всего, «Челси» много ударов будет наносить издали. Из-за этого счет не должен быть крупным.
Но свои моменты будут иметь обе команды. Потому предлагаем две ставки: «обе забьют» за 1,97 и «тотал матча: 2-3 гола» за 2,12.
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