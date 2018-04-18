Первенство и Чемпионат Москвы по спортивному ориентированию прошли в Ясеневе

Команду центра спорта и досуга «Атлант» представляли 8 спортсменов. Лучший результат показал Евгений Бондаренко . Он только зимой пришёл в секцию, но уже имеет места в топ-10 на Всероссийских соревнованиях.

В этот раз Е. Бондаренко стал шестым в группе, где участвовало 106 спортсменов со всей Москвы. В такой конкуренции даже минимальная ошибка стоит не только призового, но и места в топ-10, что и случилось с Викторией Ярошевской. Она не раз становилась призером Москвы и Всероссийских соревнований. В это раз Вика шла на 2-3 место, но у самого финиша пропустила контрольный пункт, так что даже опытные спортсмены могут ошибаться.

По итогам соревнований команда «Атланта» заняла шестое место. Наши ребята проявили себя как настоящие борцы, и мы точно знаем, что главные победы еще впереди.