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Первенство и Чемпионат Москвы по спортивному ориентированию прошли в Ясеневе
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Первенство и Чемпионат Москвы по спортивному ориентированию прошли в Ясеневе 

Управа района Ясенево 48 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
Команду центра спорта и досуга «Атлант» представляли 8 спортсменов. Лучший результат показал Евгений Бондаренко. Он только зимой пришёл в секцию, но уже имеет места в топ-10 на Всероссийских соревнованиях.
В этот раз Е. Бондаренко стал шестым в группе, где участвовало 106 спортсменов со всей Москвы. В такой конкуренции даже минимальная ошибка стоит не только призового, но и места в топ-10, что и случилось с Викторией Ярошевской. Она не раз становилась призером Москвы и Всероссийских соревнований. В это раз Вика шла на 2-3 место, но у самого финиша пропустила контрольный пункт, так что даже опытные спортсмены могут ошибаться.
По итогам соревнований команда «Атланта» заняла шестое место. Наши ребята проявили себя как настоящие борцы, и мы точно знаем, что главные победы еще впереди.
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