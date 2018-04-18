В Подмосковье начал свою работу фестиваль интернет-технологий РИФ-2018

Дмитрий Медведев в своём приветствии отметил, что интернет-форум РИФ-2018 объединяет экспертов, стартаперов, крупные компании и представителей власти, которые занимаются созданием современных интернет-технологий, сервисов, услуг.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал гостей и участников российского интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета министров.

На форуме можно узнать о последних тенденциях в развитии искусственного интеллекта, телемедицины, блокчейне. Особое внимание на форуме уделяют мобильной экономике, а также стартапам в сфере IT.

Форум проходит в пансионате «Лесные дали» с 18 по 20 апреля.