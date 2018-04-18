Бывший премьер Великобритании назвал коррупцию причиной проведения ЧМ в России

"Коррупция стала преградой для многих вещей, которые мы хотели достичь. Мы все хотели избавиться от нищеты. Что мешало Южному Судану или Бурунди, пустить деньги на продовольствие, здравоохранение или образование? Ответ прост: коррупция", — цитирует Кэмерона Independent.

"Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. Но почему люди в таких далеких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, бедны, в то время, как в их стране много полезных ископаемых? Ответ прост: коррупция.

Мы хотели возглавить мир в больших спортивных мероприятиях, которые объединяют людей. Тем не менее, как Россия в конечном итоге смогла выиграть заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года? Я позволю вам заполнить здесь пробел", — добавил Кэмерон.