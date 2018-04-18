Маркес рассказал, что мог оказаться в «Реале», а не «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес отметил, что до перехода в «Барселону» мог оказаться в «Реале».

«У меня прошли успешные переговоры с «Реалом». Я был счастлив возможности перейти из «Монако» в «Реал». Но все переговоры были свернуты, когда мадридцы подписали Роналдо.

В конце концов, я стал футболистом главного конкурента «Реала» «Барселоны», — передает слова игрока Mundo Deportivo.

Мексиканский защитник в общей сложности провел за «Барселону» более 240 игр. В нынешнем сезоне 39-летний футболист выступает за клуб «Атлас».