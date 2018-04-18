Ещё
Маркес рассказал, что мог оказаться в «Реале», а не «Барселоне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маркес рассказал, что мог оказаться в «Реале», а не «Барселоне» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес отметил, что до перехода в «Барселону» мог оказаться в «Реале».
«У меня прошли успешные переговоры с «Реалом». Я был счастлив возможности перейти из «Монако» в «Реал». Но все переговоры были свернуты, когда мадридцы подписали Роналдо.
В конце концов, я стал футболистом главного конкурента «Реала» «Барселоны», — передает слова игрока Mundo Deportivo.
Мексиканский защитник в общей сложности провел за «Барселону» более 240 игр. В нынешнем сезоне 39-летний футболист выступает за клуб «Атлас».
SPORT24.ru: последние новости
«Ростов» дома был сильнее «СКА-Хабаровск», это первая победа при Карпине Почеттино: «Разочарован вторым пенальти подряд в ворота «Тоттенхэма» «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае6
WADA решило «добить» Россию96
Украинские футболистки передрались на поле22
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение