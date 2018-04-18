Когда в Волгограде пройдет марафон на Нулевой продольной?

Мероприятие состоится 30 апреля.

30 апреля для любителей бега пройдёт масштабная акция «Волгоградский марафон».

«В рамках «Волгоградского марафона» будут проходить чемпионат и первенство России по марафонскому бегу — сильнейшие атлеты страны разыграют не только медали, но и право войти в состав национальной сборной», — отметили в оргкомитете мероприятия.

В этом году забег состоится на новой трассе, сертифицированной по международным стандартам. Дистанция целиком пролегает по новой Нулевой Продольной дороге Волгограда. Кроме классической марафонской дистанции в 42 195 метров, в программе спортивной акции забег на укороченные дистанции для пожилых, новичков и женщин — 21 тыс. 097 м, 10 тыс. м и детский пробег «Мой первый километр». Специально на день забегов для зрителей и участников подготовлена концертно-развлекательная программа.

Принять участие в «Волгоградском марафоне» может каждый любитель бега, обладающий необходимой подготовкой, оформивший медсправку-допуск к соревнованиям и оплативший стартовый взнос. Предварительную регистрацию необходимо пройти до 22 апреля 2018 г. на сайте организаторов www.volgarun.ru.