Лучшие видео футбольных клубов на Youtube

Пока и его кто-нибудь не заблокировал.

В мировом спорте для клубов сейчас есть две главных развлекательных площадки среди социальных сетей. Первая — Instagram, который за последний год совершил невероятный прорыв в популярности и пользе. Из приложения, в котором просто можно было разглядывать фотки, он стал платформой с видео, режимом сториз и быстрым размещением ссылок для переходов. При этом индивидуальные аккаунты спортсменов продолжили быть небольшим окном в их жизнь за пределами футбольного поля. Тем, которое они добровольно открывают. Именно поэтому, например, у Криштиану Роналду в Instagram 124 миллиона подписчиков, а у его «Реала» — 57,2. У аккаунта всей Ла Лиги — 6 млн Клубы популярнее лиг, но уступают личным историям спортсменов.

Как правильно можно использовать популярность Instagram, показала мюнхенская «Бавария». Во время игры Лиги чемпионов против «Бешикташа» на поле выбежал кот. Немцы тут же сделали его главным героем игры. Они на короткое время даже изменили официальный хэштег: вместо #MiaSanMia получился #MiaSanMeow. А в завершение глума запостили такое фото:

Помимо того, что это смешно, данный пост получил рекордное количество взаимодействий (просмотров, шэров, комментариев) — в районе 600 тысяч. Больше полумиллиона человек аудитории, значительный процент которой мог вообще услышать о «Баварии» впервые. Идеально. Болельщику не обязательно вести Instagram (нет, правда, многие фотографии лучше бы никогда не появлялись), но следить с его помощью за любимым клубом сейчас, возможно, удобнее всего. ***

При этом главной развлекательной площадкой всего мира остается Youtube. Пока традиционное ТВ бьется в агонии кризиса идей и неловкой пропаганды (и речь о телевидении всего мира), интернет-видео захватывает мир. 1,5 миллиарда пользователей ежемесячно смотрят Youtube в среднем по 40 минут в день. Если вы вдруг не смотрите совсем, знайте — я смотрю и за вас тоже. Не благодарите.

К 2017 году « Манчестер Юнайтед » был единственным топ-клубом Европы без аккаунта в Youtube. Англичане отлично прокачали собственное телевидение и считали, что обойдутся без новой платформы. Сдались, создали Youtube-канал, собрали уже 30 миллионов просмотров на всех своих видео с 19 декабря. Заглавный ролик начинается с приветствия от Хуана Маты и короткой экскурсии по базе клуба. Дальше идет описание всей концепции канала: много деталей о жизни игроков; скрытые герои «МЮ»: от бабушек на ресепшн до чистильщика бутс; лучшие голы.

Сейчас в спортивном Youtube сформировалось какое-то количество классических форматов. Например, традиция пафосно и круто презентовать новую форму. Любимое в этом жанре — от «Валенсии»:

Или рождественские видео, главная цель которых — напомнить болельщикам об ассортименте клубных магазинов. Прошедшей зимой идеально тему отыграл «Тоттенхэм»:

Всегда отлично заходят челленджи и не только футбольные. На канале NFL есть видео, где Харри Кейн и Ландон Коллинс из «Нью-Йорк Джайентс» соревнуются, кто круче в регби. Спойлер — форвард «шпор» в порядке. Но еще круче, когда вызовы вообще не имеют отношения к спорту. Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан как-то стриг мужчин в барбершопе:

Абсолютно гениальный канал у «Манчестер Сити». В клубе есть целое подразделение, занимающееся развитием Youtube. Англичане первыми в футболе получили миллион подписчиков (прошлой осенью). Главное достоинство канала «МС» — они отыгрывают все тренды площадки. И даже если на Youtube популярны видео с вскрытием посылок, «Сити» сработает в этом жанре. Но мой любимый ролик на века — поездка рыжего пацана в такси с Хосепом Гвардиолой. Парень в полном порядке и задает правильные вопросы («Когда ты уже привезешь к нам Месси?»).

Парнишка Брэйдон настолько восхитил команду «Сити», что позже они сделали с ним отдельный проект, отправив его в США. Получилось пять отдельных эпизодов шоу с названием «Braydon Captains America» (если вдруг захотите нагуглить). Вообще лучшее, что есть на клубных каналах — розыгрыши. Осенью игроки ПСЖ записывали поздравление с Хэллоуином для болельщиков. Но не знали, что за их спиной ходит «зомби»:

Месяц назад «Ливерпуль» позвал детей комментировать голы Салаха. Угадайте, что происходило в самый ответственный момент: