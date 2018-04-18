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Программу развития Кавминвод могут разработать по принципу концепции развития Кисловодска
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Программу развития Кавминвод могут разработать по принципу концепции развития Кисловодска 

«Это Кавказ» 32 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Власти Ставрополья предлагают разработать программу комплексного развития доя Кавказских Минеральных Вод, аналогичную действующей программе по развитию города-курорта Кисловодска.
«У нас есть программа развития города-курорта Кисловодска, я вышел с инициативой создания программы развития Кавказских Минеральных Вод. Огромные ограничения инфраструктурные мы здесь имеем», — сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на итоговой коллегии Минкавказа в Ессентуках.
По его словам, ограничения связаны в основном со сферой энергообеспечения и с транспортной системой региона. «Программа развития Кавминвод позволила бы нам увеличить объем инвестиций в этот регион, потому что сейчас у нас строится 11 санаториев, и мы уже испытываем ограничения по воде», — пояснил он.
В свою очередь глава Минкавказа Лев Кузнецов отметил, что идея властей края будет поддержана ведомством.
Программа комплексного развития Кисловодска была разработана представителями Минкавказа совместно с краевым правительством и администрацией города. В 2015 году она получила одобрение президента России Владимира Путина. Программа развития содержит более 80 пунктов, которые охватывают все сферы жизни города, и рассчитана до 2030 года. На период с 2017 по 2020 году финансирование программы составит 980 миллионов рублей.
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