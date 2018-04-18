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Медведев заявил о необходимости расширять медико-социальную поддержку больных ВИЧ
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Медведев заявил о необходимости расширять медико-социальную поддержку больных ВИЧ 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии, которая в среду началась в Москве.
"Вирус иммунодефицита — это серьезная глобальная проблема, с которой сталкиваются все страны.
Многое уже сделано, но необходимо внедрять современные технологии в программы профилактики, совершенствовать эпидемиологический контроль и надзор за распространением ВИЧ-инфекции, повышать качество лечения, расширять медико-социальную поддержку людей, живущих с ВИЧ", — говорится в приветствии премьера, опубликованном в среду на сайте кабмина.
Медведев подчеркнул, что Россия ведет активную борьбу со СПИДом и ВИЧ. От отметил, что ежегодно увеличивается финансирование профильных программ и оказывается значительная помощь и содействие в борьбе с этими заболеваниями странам Восточной Европы и Центральной Азии.
"Уверен, что конференция даст возможность участникам обменяться опытом, знаниями, поможет найти новые решения для эффективной борьбы с ВИЧ-инфекцией", — заключил премьер, пожелав участникам конференции успехов и конструктивной работы.
Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии проходит в Москве 18-20 апреля. В форуме принимают участие около 3 тыс. делегатов более чем из 50 стран. Его организаторами являются Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу и Роспотребнадзор.
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