Медведев заявил о необходимости расширять медико-социальную поддержку больных ВИЧ

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии, которая в среду началась в Москве.

"Вирус иммунодефицита — это серьезная глобальная проблема, с которой сталкиваются все страны.

Многое уже сделано, но необходимо внедрять современные технологии в программы профилактики, совершенствовать эпидемиологический контроль и надзор за распространением ВИЧ-инфекции, повышать качество лечения, расширять медико-социальную поддержку людей, живущих с ВИЧ", — говорится в приветствии премьера, опубликованном в среду на сайте кабмина.

Медведев подчеркнул, что Россия ведет активную борьбу со СПИДом и ВИЧ. От отметил, что ежегодно увеличивается финансирование профильных программ и оказывается значительная помощь и содействие в борьбе с этими заболеваниями странам Восточной Европы и Центральной Азии.

"Уверен, что конференция даст возможность участникам обменяться опытом, знаниями, поможет найти новые решения для эффективной борьбы с ВИЧ-инфекцией", — заключил премьер, пожелав участникам конференции успехов и конструктивной работы.