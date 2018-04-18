Прогноз на матч Наполи — Удинезе: с каким результатом команда Сарри обыграет фриульцев

«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч 33-го тура итальянской Серии А (18.04.2018, 21:45 мск).

Чемпионство от «Наполи» отдаляется всё дальше и дальше. Не так давно стабильно забивная и побеждающая команда стала с пугающей регулярностью терять очки и вымучивать голы даже в матче с аутсайдерами. Очередным соперником неаполитанцев станет безоговорочно худшая команда последних двух месяцев «Удинезе». Возможно, в этом матче команду Маурицио Сарри прорвёт и она порадует своих болельщиков яркой победой, которая могла бы помочь вернуть уверенность в своих силах, накануне очного поединка «Наполи» и «Ювентуса», который состоится в Турине уже в ближайшее воскресенье. В сегодняшнем матче неаполитанцы являются большими фаворитами — букмекеры оценивают их чистую победу коэффициентом 1.18.

Команда

"Наполи"

66:21 "Удинезе"

40:50 "Наполи"

В последних шести турах неаполитанцы смогли выиграть всего лишь дважды, из-за чего отстали от «Ювентуса» на 6 очков. За последние полтора месяца команда Маурицио Сарри потеряла столько же очков, сколько за предыдущие 26 туров. Началось всё с домашнего поражения от «Ромы» (2:4) в начале марта. После этого «Наполи» чередует ничейные результаты с победами — «Интер» (0:0), «Дженоа» (1:0), «Сассуоло» (1:1), «Кьево» (2:1) и «Милан» (0:0). Если подобная прогрессия будет продолжаться, то сегодня команда Сарри по идее должна выигрывать. Если же этого не случится, то в Турине можно будет добровольно организовать чемпионский коридор для конкурентов.

"Удинезе"

В «Удинезе» руководство клуба с большим трудом терпит происходящее, но кредит доверия для Массимо Оддо ещё не переполнен, хотя уже недалеко до этого. Ещё в начале февраля фриульцы мечтали о борьбе за зону еврокубков, но теперь некоторые болельщики молятся, чтобы их любимцы избежали вылета в Серию Б. 9 поражений кряду — таков результат команды из Удине за последние 2 месяца, и отрыв от зоны вылета сократился всего лишь до шести очков, а здесь ещё и матч с «Наполи». Да, календарь был не самый простой у команды Оддо, тем не менее результат всё равно позорный. Месяц назад «Удинезе» дома проиграл борющемся за вылет «Сассуоло» (1:2). В прошлом же туре, несмотря на быстрый гол, фриульцы в гостях проиграли «Кальяри» (1:2) — также команде, находящейся позади себя.

Не сыграют: Эмиль Халльфредссон (дисквалифицирован). Габриэле Анджелла, Валон Бехрами и Кевин Ласанья (травмированы).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Матч «Наполи» — «Удинезе» будет показан только в записи на телеканале «Матч! Футбол 2». Смотрите трансляцию, начиная с 23:40 по московскому времени. В прямом эфире обо всех событиях матча можно будет узнавать из текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Наполи" имеет преимущество над «Удинезе» по статистике личных встреч, хотя самым популярным результатом в матчах между этими соперниками является ничья: +27=29-17, разница мячей — 103:95. Хотя в последних семи поединках ни одной ничьи зафиксировано не было, а неаполитанцы обыгрывали фриульцев 6 раз при всего одном поражении. Матч первого круга между этими командами в Удине закончился минимальной победой «Наполи» 1:0 (Жоржиньо 33'). Также в декабре команды встречались в Неаполе рамках 1/8 финала Кубка Италии, и так неаполитанцы также победили 1:0 (Инсинье 71').

Интересные факты

В последних шести турах «Наполи» выиграл лишь дважды (+2=3-1, 6:6);

"Наполи" забивал в каждом из последних 11-ти домашних матчей;

"Наполи" пропустил 21 гол в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (18);

"Наполи" имеет 4-матчевую победную серию в матчах с «Удинезе» (+4=0-0, 7:1);

"Удинезе" имеет 9-матчевую проигрышную серию, в каждом из этих матчей пропуская ровно по 2 гола (+0=0-9, 4:18).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"