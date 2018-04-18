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Волгоградцев приглашают на мотопраздник
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Волгоградцев приглашают на мотопраздник 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Соревнования по мотоспорту состоятся 21 и 22 апреля на «Максимке» в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в эти дни пройдут этапы чемпионата России по кроссу на квадроциклах, чемпионата и первенства ЮФО по мотоциклетному кроссу, этап открытого чемпионата и первенства Волгоградской области по мотокроссу и не только. В соревнованиях примут участие более 100 гонщиков.
Заезды будут разбиты по классам мототехники: в классе «мото» выступят спортсмены на мотоциклах объемом 125 и 250 кубический сантиметров, а также в серии Open. Квадроциклисты выйдут на старт в классах 50 и 100 «стандарт», 100 «спорт», 200 «стандарт», 200 «спорт» и Open.
Отметим, что зрителей также ждут автодрифт и автомодельный спорт.
Расписание заездов и более подробную информацию можно узнать здесь.
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