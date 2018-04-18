Парфенов: «"Спартак"? Те, кто сильнее и богаче, тоже могут ошибаться»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче со ”Спартаком” , который состоится сегодня в Москве в рамках полуфинала Кубка России. В частности, Парфенова попросили прокомментировать существенную разницу в общей трансферной стоимости игроков «Тосно» и «Спартака».

«Ничего не поделаешь — таковы реалии. Но ведь известно, что деньги в футбол не играют. И уже бывало достаточно случаев, когда это подтверждалось. Оказалось, что те, кто сильнее и богаче, тоже могут ошибаться. Надо только уметь этим воспользоваться.

”Спартак” силен прежде всего группой атаки — Зе Луиш , Промес, Луис Адриано , Самедов, Ханни. На мой взгляд, по подбору классных исполнителей команда Карреры сегодня укомплектована лучше всех. Дать таким умельцам свободу, позволить навязать свою волю, значит подписать себе приговор. Все это хорошо знают, но противостоять такой лавине удается не каждому клубу.

Что касается Погребняка, то Павел для нас — просто находка: пашет за двоих, от борьбы не уходит, постоянно держит в напряжении чужую оборону. Наконец, забивает. Почему он не был таким в «Динамо», можно только догадываться», — цитирует Парфенова.